زوجة ويل سميث غير راضية عن صفعة الأوسكار.. ردة فعل مبالغ فيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مصدر مقرب من الثنائي ويل سميث وزوجته جادا بينكيت لموقع Us Weekly الأمريكي، أن جادا تتمنى لو لم يصفع ويل سميث، كريس روك.

كما أنها تعتبر أن الصفعة كانت ردة فعل مبالغاً بها على الموقف، وأيضاً ويل سميث يعتبر ذلك، فهما متفقان على هذا الموقف.

وقد لاقى هذا الخبر انتقاداً كبيراً بين رواد الإنترنت، خاصة محبي الممثل العالمي ويل سميث الذين اعتبروها بذلك تتخلى عنه، وتقف مع الآخرين ضده، خاصة وأنه أقدم على هذا الموقف؛ انتقاماً بعد أن سخر كريس روك من شعرها الحليق.

وكانت جادا بعد مرور 24 ساعة على الحادثة نشرت على صفحتها في إنستغرام منشوراً اعتبر بمثابة تعليق عما حدث. فقد نشرت صورة استعانت فيها بعبارة مكتوبة جاء فيها: “هذا موسم للتعافي وأنا هنا من أجله”.

وحصد منشور جادا بينكيت سميث تفاعلاً كبيراً من المتابعين، الذين اعتبروا أنها تلمح إلى التسامح مع الجميع خلال الفترة الحالية، بعد أزمة زوجها ويل سميث الذي صفع كريس روك، بعدما سخر الأخير من حلاقة شعر جادا، نتيجة مرضها خلال حفل الأوسكار.

وفي سياق متصل، ذكر موقع “showbiz411″، أن الممثل العالمي ويل سميث يتواجد حالياً في دبي، في محاولة للابتعاد عن الأضواء، بعد الأزمة التي حصلت على إثر صفعه لزميله الممثل الكوميدي كريس روك.

ويعيش الممثل ويل سميث في الوقت الراهن أسوأ أيام تاريخه المهني، فعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققه بفوزه بجائزة الأوسكار، إلا أن حادثة صفعه لزميله كريس روك قلبت كل الموازين.

فقد اضطر الممثل لتقديم استقالته من الأكاديمية بعد الحادثة، استباقاً لأي قرار تأديبي من الأكاديمية في حقه، إضافة إلى أن العديد من شركات الإنتاج تخلّت عنه.

فقد ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن نتفليكس وأبل سحبتا عروضهما للحصول على حقوق إنتاج فيلم سيرة ذاتية عن ويل سميث؛ حيث اعتبرتا أن العمل مع ويل سميث أصبح محفوفاً بالمخاطر.

وكانت الشركات تتنافس بشدة لتأمين حقوق إنتاج الفيلم الذي يدور حول حياة ويل سميث بناءً على سيرته الذاتية التي صدرت العام الماضي، وتصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعاً منذ ذلك الحين.

كما أن نتفليكس وسوني قامتا بتعليق بعض مشاريع ويل سميث مؤقتاً، حيث كشفت نتفليكس أن ويل سميث كان بصدد تجسيد دور زعيم جريمة يعاني من مشكلة في الذاكرة في أحد أفلامها، لكن أصدرت الشركة بياناً بإيقاف المشروع.

وكان من المقرر أن تعلن شركة أبل عن موعد إصدار فيلم ويل سميث هذا العام، إلا أن ذلك لم يحصل، إضافة إلى أن شركة سوني، كانت تعمل على فيلم جديد مع ويل سميث، وأرسلت فعلياً 40 صفحة من النص قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار، لكنه توقف الآن.