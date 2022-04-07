الصور الأولى لزفاف كورتني كارداشيان.. استبدلت الأبيض بالأسود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع ​كورتني كارداشيان ​على حسابها في إنستغرام منشوراً تضمن العديد من صور حفل زفافها على حبيبها ​ترافيس الذي أقيم في لاس فيغاس.

واللافت في الصور أن كورتني تخلت عن الفستان الأبيض، الذي تحلم به أي فتاة في زفافها، وظهرت بإطلالة باللون الأسود عبارة عن توب صفراء وفوقها سترة جلدية أيضاً سوداء اللون وسروال أسود من الجلد، وزوجها أطل بإطلالة مشابهة فعلى ما يبدو أنه يفضل هذا النمط من الأزياء.

يذكر أنه بعد ساعات قصيرة من حضور حفل توزيع جوائز غرامي السنوي رقم 64 معاً، فاجأ ترافيس باركر وكورتني كارداشيان الجميع بزواجهما؛ حيث اتجها إلى كنيسة صغيرة في لاس فيغاس One Love Wedding Chapel في حوالي الساعة 1:30 صباحاً بالتوقيت المحلي يوم الإثنين، لإتمام مراسم الزواج، حسبما ذكرت TMZ.

وأخبر المطلعون TMZ أن “كورتني كارداشيان”، 42 عاماً، و”باركر”، 46 عاماً، لم يسمحا بالتقاط الصور، بينما رافقهما مصورهما وأفراد الأمن الخاص بهما. وقالت المصادر أيضاً إنه ستكون هناك عدة احتفالات أخرى بالكثير من الضجة.

كما قال مصدر لـPage Six على وجه الحصر، إن زواج “كورتني” و”باركر” لم يكن قانونياً، بمعنى أن “كورتني كارداشيان” و”ترافيس باركر” ليسا متزوجين بشكل قانوني. قال المطلعون المقربون من الزوجين في البداية إنهم جاؤوا مستعدين برخصة زواج قدموها إلى صاحب الكنيسة الذي كان أيضاً شاهداً. ومع ذلك، أخبر مصدر في الكنيسة في وقت لاحق TMZ أنهما لم يحصلا في الواقع على ترخيص، وبالتالي فإن الزواج ليس قانونياً. لا يوجد سجل للزوجين المتقدمين أو الحصول على رخصة زواج في مقاطعة كلارك. كما ينص موقع One Love Wedding Chapel صراحة على ما يلي: “يجب الحصول على ترخيص زواج قانوني قبل مراسم الزواج”، وأنها لن تعقد حفلاً بدون ترخيص زواج.

وقال أحد المطلعين صباح أمس الثلاثاء: “لقد أقاما حفلاً للزواج، لكن على الورق لم يعد قانونياً بعد”.

تُظهر سجلات مقاطعة كلارك الخاصة بتراخيص وشهادات الزواج أيضاً أن الزوجين لم يتقدما بطلب للحصول على واحدة أو يتلقياها. ولم يرد ممثلو الزوجين على الفور على طلب Page Six للتعليق.