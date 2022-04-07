شكرا لقرائتكم خبر عن عارفة عبد الرسول:لما شوفت رحمة فى الكبير رجعت 30سنة للوراء وكأن حلمى بيتحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة عارفة عبد الرسول، عن سعادتها لرؤية الفنانة رحمة أحمد في الكبير أوى 6، موجهه لها رسالة عبر حسابها على فيس بوك.

وكتبت عارفة عبد الرسول، قائلة:" زمان واحنا بنعمل مسرح أنا وزملائى كنا دائما عندنا حلم أن فنان كبير يشوفنا ويقول لنا تعالوا أنا هكتشفكم وكتير منهم شافونا وكنا بنبقى فى منتهى الحماس لوجودهم وأول ماينتهى العرض تحصل سلامات وبرافو ياولاد وكلام كتير".

وتابعت:" لكن عمر الحلم ما اتحقق لما شوفت رحمة فى الكبير قوى رجعت تلاتين سنه لورا وكانه حلمى أنا اللى بيتحقق وشاعره بكل الحب والامتنان للى اكتشفوها فى حب أحمد الجندى المخرج وأحمد مكى الكبير قوى قوى".



عارفة عبد الرسول

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى 6" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.