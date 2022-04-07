شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أغنية "الأطلال" .. تعطلت 4 سنوات بسبب خلاف بين أم كلثوم والسنباطى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وهو ما آثار حفيظة السنباطي غضبا، وألقى بعوده على الأرض، وخرج مسرعا من بيتها عائدا إلى بيته متعجبا من موقفها، وهى التي تربت على ألحانه ولم تعترض مرة على نغمة واحدة طوال نصف قرن.
وخلال سنوات فشلت كل محاولات الصلح، وكان السنباطى يردد أنه يعرف قدرات أم كلثوم جيدا جدا، وفى النهاية امتثلت للسنباطى، وقامت بأداء القصيدة وختمتها كما رسم لها السنباطي، فرأت رد فعل الجماهير المنبهر بهذا الختام واكتشفت أن السنباطى كان محقا تماما.
وبعدما انتهى الحفل فى الثالثة صباحا، أمرت كوكب الشرق سائقها الخاص أن يذهب بها إلى منزل رياض السنباطى، الذى فوجئ بها تأتى فى ذلك التوقيت، لتؤكد له أنها ختمت بنهاية القصيدة التى كتبها الشاعر الكبير إبراهيم ناجى "لا تقل شئنا فإن الحظ شاء" ثلاث مرات متتالية لأنها اكتشفت روعتها.
وتعرض قناة "مزيكا" الليلة فى سهرتها، حفل كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، الذى تغنت فيه بقصيدة "الأطلال"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر، وتأتى هذه السهرة فى إطار تقديم قناة "مزيكا" حفلا لكوكب الشرق، فى الخميس الأول من كل شهر.