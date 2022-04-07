شكرا لقرائتكم خبر عن هل تدفع ريهام حجاج 20 مليون جنيه لـ محمود حافظ فى مسلسل "يو تيرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة 5 من مسلسل "يوتيرن" أمس، باستقبال ريهام حجاج رسالة صوتية على هاتفها بصوت محمود حافظ، لتحديد موعد مقابلتهما، وقال لها: "بكرة تكونى راكبة الدائرى من ناحية المعادى الساعة 11 الظهر، أي حركة غدر أنتِ حرة".

تتفق يارا "ريهام حجاج" مع زوجة أخيها وصديقتها "نانسى صلاح" بأنها قالت لزوجها يوسف أنها ستكون عندها فى البيت، فى الوقت الذى ستقابل فيه "خالد" كريم قاسم، وذلك بحجة الصلح بينه وبين أمه .

تذهب "يارا" ريهام حجاج، برفقة خالد "كريم قاسم" لمقابلة محمود حافظ، الذى يبتزهما بصور الحادث، ويطلب منهما 20 مليون جنيه ويمهلهما 24 ساعة لإحضار المبلغ مقابل إعطائهما الموبايل الذى يحتوى على صور وفيديوهات الحادث، وإن لم يحضرا بالفلوس سيسلم تلك الأدلة إلى النيابة، فهل تدفع ريهام هذا المبلغ الكبير؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبل .

تخاف "يارا" من أن يعرف زوجها "يوسف" أيمن القيسونى، بأمر حادث دهسها سيدة فى الطريق العام، ليس فقط لأنها جريمة قتل ولكن لأنها كانت فى السيارة مع خالد "كريم قاسم" فى شارع خالٍ، مما يزيد من شك زوجها حول وجود علاقة بينهما.

تذهب يارا "ريهام حجاج" إلى زيارة أبيها توفيق عبد الحميد، وهنا يواجهها باتصالها بخالد "كريم قاسم" خلال زيارته له، ويسألها عن السبب، وأنها تكذب عليه على غير عاداتها.

وخلال زيارة يارا "ريهام حجاج" لأبيها توفيق عبد الحميد، تفاجأ بأن زوجها يوسف يطرق الباب، وهنا تفهم أنه جاء ليتأكد إن كانت موجودة عند أبيها أم لا، ويزداد الشعور بالشك فى نفس يوسف بعد ارتباك يارا أمامه خاصة أنها تخفى عليه أمر الحادث.

ويعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.