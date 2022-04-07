شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم المصري "برا المنهج" فى ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختير فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة للعرض في حفل ختام الدورة الأولى من مهرجان هوليود للفيلم العربي والذي يُقام في الولايات المتحدة في الفترة من 25 إلى 30 أبريل وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي المقام بمدينة هوليوود في إبريل من كل عام.

وقد سبق أن أعلن مهرجان المركز الكاثوليكي عن اختيار "برا المنهج" للمنافسة في المسابقة الرسمية للمهرجان المقرر إقامة دورته الـ70 من 20 إلى 27 مايو المقبل.

يهدف مهرجان هوليوود للفيلم العربي إلى خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية للالتقاء والتطوير والإبداع ويسعى إلى تعريف صناع السينما العالمية بصناعة السينما العربية وأوجه تفردها وتميزها، كما يهدف المهرجان إلى مناقشة التحديات والمشاكل التي تواجهها بالإضافة إلى سبل تطويرها بجانب خلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها ، والتعرف منهم مباشرة على قضاياهم وهويتهم الثقافية .

كان الفيلم قد تصدر قائمة جوائز مهرجان جمعية الفيلم بعدما حصد 7 جوائز ، بجانب اختياره من ضمن أحسن 7 أفلام تم عرضها في 2021. وقد أقيم العرض العالمي الأول للفيلم في الحفل الختامي للدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي (6 - 15 ديسمبر ٢٠٢١)، والمقامة في مدينة جدة التاريخية.

برا المنهج دراما تمس القلب عن نور الطفل اليتيم الذي يبلغ من العمر 13 سنة، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.

الفيلم بطولة النجم ماجد الكدواني والطفل عمر شريف بالاشتراك مع ضيوف الشرف النجمة روبي وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر، مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.