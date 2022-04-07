شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف ترقص على "عود البطل" في أحلام سعيدة.. وشاكوش: والله انتى عسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مغني المهرجانات حسن شاكوش، مشهد من حلقة أمس لمسلسل "أحلام سعيدة" بطولة النجمة يسرا، والذي تظهر فيه الفنانة شيماء سيف وهي ترقص في المطبخ بشكل كوميدي وطريف على أنغام أغنية " عود البطل"، وعلق شاكوش على الفيديو من خلال حساب الانستجرام الخاص به بـ " والله انتي اللي عسل" .



شيماء سيف ترقص علي عود البطل في احلام سعيدة



شيماء سيف ترقص علي عود البطل



شيماء سيف

وأصيبت النجمة غادة عادل بخيبة أمل ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "أحلام سعيدة"، حيث لم تلق إعجاب تامر هجرس صديق زوج شقيقتها انتصار، والذي كانت بدأت تعجب به بعد سنوات من رفضها للعرسان.

وشهدت الحلقة تغييرا كبيرا في حياة "فريدة" النجمة يسرا، حيث بدأت تتفاعل مع غادة عادل ومي كساب بعدما سمحت "فريدة" ، لغادة عادل بالتدخل في حياتها، هي ومي كساب، حيث أحضرا لها مديرة منزل لتساعدها بعدما فقدت بصرها وهي شيماء سيف ويعتبر ظهورها هو الأول بالمسلسل.

وكانت شهدت أحداث المسلسل انفراجة في وضع مي كساب الصحي، حيث اكتشف الطبيب المعالج لها أن انقطاع الطمث لديها، عارض وليس دائم وأنها قادرة علي الإنجاب، رغم أن تلك المشكلة دفعتها لتزويج زوجها من سيدة أخرى تستطيع أن تنجب طفل يحمل اسمه، ويبدو أن زوج مي كساب لن يستجيب لطلبها بمحاولة الإنجاب مرة أخرى وهو ما يصيب مي كساب بالحزن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض علي قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.