في تصرف صادم .. صفاء سلطان تمزق صورة ” تيم حسن ” على الهواء

كتب امير فتحي في الخميس 7 أبريل 2022 03:50 مساءً - أثارت الفنانة الأردنية ” صفاء سلطان ” حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تصرف غير متوقع قامت به خلال حلولها ضيفة ببرنامج (المزح نصو جد) مع الإعلامي اللبناني ” هشام حداد ” .

حيث طلب منها في إحدى فقرات البرنامج أن تختار صورة لممثل وتقوم بتمزيقها .. وجاء من بين الصور صورة للفنان ” أحمد زاهر ” والذي عبرت عن حبها له وكذلك الفنان ” محمد الأحمدي ” والذي قالت إنه أفضل شريك فني لها .

وتضمنت الصور أيضا صورة للفنان ” عبد المنعم العمايري ” والذي وصفته بالأستاذ الكبير معربة عن تشرفها بالعمل معه ورفضت تمزيق صورهم جميعا إلى أن عرضت عليها صورة للفنان ” تيم حسن ” والتي استقرت عليها ومزقتها على الهواء .

وبررت صفاء سلطان تمزيقها لصورة تيم حسن في البرنامج وذلك لأنه الممثل الوحيد الذي لم تعمل معه من قبل وأضافت مازحة : “يمكن لإني بشبهه .. بيحسسوني إني بشبهه ” .

وتسبب هذا الموقف في تعرض الفنانة صفاء سلطان إلى موجة من الانتقادات من جانب جمهور تيم حسن ووصف البعض تصرفها بالصادم والغير مبرر .. فيما دافع البعض الآخر عنها مؤكدين على أن البرنامج كوميدي والهدف منه هو المزاح فقط .