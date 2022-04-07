الموت يفجع الفنان ماهر زين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تُوِفّي بالأمس والد الفنان والمنشد الديني ماهر زين، حيث أَعلن خبر رحيله إلى مثواه الأخير عبر نشر تدوينة عزاء على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقد نَعى زين والده الراحل فقال: “والدي العزيز قد وافته المنية للتو، رحمه الله وأعطاه أعلى درجات الجنة، أود من فضلكم أن أطلب صلاتكم من أجل والدي العزيز… إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وأضاف ماهر زين: “اللهم ارحم والدي واغفر له وارزقه الفردوس الأعلى يا كريم يا رحيم.. رب ارحمهما كما ربياني صغيراً”، ليطلب الدعاء له ويقول: “أسألكم الدعاء”.

يذكر أن ماهر زين، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان “رمضان جانا”، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في مصر، وطرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب كما طرح أغنية أخرى بعنوان “نور الهلال”، ووصلت نسبة المشاهدة إلى 82 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”.