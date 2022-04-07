شيرين رضا: لقب عانس مُهين للمرأة ولم أعمل من أجل المال مطلقاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة شيرين رضا في لقاء تلفزيوني، إن في منزلها 11 قطة، إضافة إلى قطة تأتي من الشارع وببغاء، مشيرةً إلى أنها تملك بيتاً آخر ويوجد فيه 80 قطة وكلبان، بالقول: “أنا عارفه أسماء الـ80 قطة ولكن مش عايشة معاها وعايشة مع الـ11 قطة فقط”.

وأشارت رضا إلى أنها لم تشارك في أي عمل فني من دون أن تكون مقتنعة به، قائلةً: “عمري ما اشتغلت عشان الفلوس وبس ولازم أكون مقتنعة ومصدّقة اللي بعمله والفلوس بتيجي من الإعلانات إنما شغلي كممثلة لازم أكون مقتنعة بيه”. وأضافت: “عملت من التمثيل فلوس بس لازم أكون مقتنعة بالأدوار ولم أندم على أي دور من أدواري وبعيش مع كل تفاصيل الدور من لبس وشعر وأداء ولازم اندمج بقلبي”.

واستنكرت شيرين منتقدي المشاهد الساخنة في السينما المصرية، بالقول: “ليه فجأة بقينا متزمتين؟ ما إحنا طول عمرنا عايشين عادي… على أساس إننا عمرنا ما شوفنا مشاهد ساخنة في السينما المصرية من أيام الأبيض والأسود وكمان الثمانينيات والتسعينيات مش من مليون سنة يعني… في إيه ليه الناس هجمت مرة واحدة هي الحاجات دي مش بتحصل في الحقيقة يعني؟”.

وأبدت شيرين انزعاجها من لقب “عانس” الذي يطلقه البعض على الفتيات اللواتي تأخّرن في الزواج، مشيرةً إلى أن هذا اللفظ مُهين، ويسيء الى السيدات في مجتمعاتنا الشرقية، قائلةً: “لقب عانس مُهين للست… وأنا نفسي أحلق شعري زي شيرين عبد الوهاب”.

كما كشفت أنها إذا أُعجبت برجل فسوف تصارحه بحبّها له، حتى قبل أن يصارحها هو بحبّه، معقبةً: “لو حبيبت حد هروح أقولّه، مش هستنى لما يجي يقولّي… أنا مش عبيطة”.

وأكدت شيرين رضا أن لا مساواة بين الرجل والمرأة، قائلةً: “الراجل واخد حقه أكتر من الست وأنا أتمنى نكون متساويين وهو ده العدل زي ما هو بني آدم أنا كمان بني آدمة”.

وأكدت شيرين رضا أنه لا تملك قوة خارقة، لكنها سريعة البديهة، كما قالت إنها لم تندم على أي شيء في حياتها: “عمري ما ضيّعت حاجة اللي ماغاليش مش نصيبي”، مؤكدة أنها لا تعيش قصة حب في الوقت الحالي لانشغالها بعملها.

وعن السبب وراء خوف الرجال من التقرب منها، قالت: “ليه الرجالة بتخاف تقرّب مني؟ أنا مابعُضِّش ولا بخوِّف، أنا ممكن مش محتاجة راجل يصرف عليا، أو ياخد باله مني أو أعتمد عليه، بس ممكن يكون صديق ليا، أو رفيق المشوار، إنما واحد ييجي يتحكم فيا؛ لأ، آسفة”… وتابعت: “70% من الناس ما بين رجالة وستات مش مؤهلين إنهم يخلّفوا، الست بتخلّف عشان تربط الراجل، والراجل بيخلف عشان يكون عنده ولد على اسمه، عمرنا ما هنحس بالتنمية والتقدم اللي بيحصل في البلد؛ طول ما إحنا عمالين نخلِّف”.