شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا فى "الاختيار 3".. ضابط مخابرات حربية وجانب اجتماعى عن عائلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم أحمد السقا في مسلسل "الاختيار 3" شخصية ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة الذي يعمل على أكثر من مأمورية خاصة بالعمليات التكفيرية في سيناء، وأبرزها عملية رفح الإرهابية التي راح ضحيتها 16 مجندا مصريا، ويعمل تحريات للوصول إلى العناصر التي قامت بالعملية في سيناء، حيث يراقب زوجة أحد العناصر للوصول إلى شيء يساعده في المأمورية.

وعلى الجانب الاجتماعي لشخصية أحمد السقا في مسلسل "الاختيار 3"، اذ يظهر مصطفى خليفة متزوج من فاطمة (هيدي كرم) وله منها ابن، كما أن له شقيقتين الأولى تجسد دورها الفنانة سماح السعيد، والثانية ممثلة شابة تحرص على الذهاب دائماً إلى منزله والجلوس مع زوجته فاطمة.



احمد السقا

وكشفت الحلقة الخامسة من المسلسل أمس عن معاناة فاطمة زوجة مصطفى خليفة من مرض خطير وذلك خلال حديثها مع شقيقة مصطفى الصغرى، وتصر فاطمة على إخفاء الأمر بالرغم من نصائح شقيقة مصطفى لها بأنه لابد أن يعرض من أجل اقناعها بعمل العملية اللازمة، إلا أن فاطمة وترفض عمل العملية لوجود احتمال الخروج منها فاقدة الذاكرة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.