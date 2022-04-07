بسبب غيابها لسنوات .. فنانة مصرية شهيرة في أحدث ظهور لها : ” ندمت إني كلمت أمير كرارة علشان أطلب دور “

كتب امير فتحي في الخميس 7 أبريل 2022 02:57 مساءً - كشفت الفنانة ” سهام جلال ” خلال لقائها مع الإعلامية ” ياسمين عز ” ببرنامج كلام الناس عن ندمها على تواصلها مع الفنان ” أمير كرارة ” لمساعدتها في الحصول على دور بأحد الأعمال الفنية وهو ما قابله الأخير بالتجاهل وعدم الرد على اتصالاتها بعد ذلك .

فقالت سهام جلال متحدثة عن تفاصيل ما حدث بأنها تجمعها علاقة صداقة قوية و (عشرة) طويلة على حد وصفها بأمير كرارة وهو ما شجعها على القيام بذلك .

وتابعت : ” لما زميل يكلمك ويوصل إنه يطلب منك حاجة لازم تراعي إن هو علشان يعمل الطلب ده قعد مع نفسه كتير اوي وعشان انت تعشمه يبقى لازم تلتزم يا إما متردش اصلا على مكالمته .. واحنا أصحاب من سنين وعمر واعرفه كويس جدا ” .

وأضافت الفنانة المصرية أنها طلبت من أمير كرارة مساعدتها من أجل المشاركة بأحد الأعمال الفنية والحصول على دور ورد عليها قائلا : ” تمام وعنيا الاتنين وعيني يا سوسو ” .. إلا أنه بعد ذلك لم يرد على اتصالاتها الهاتفية واصفة هذا الموقف بأنه (حركة غير لطيفة) .

وعلقت سهام جلال على ذلك : ” فيه حاجات مفيهاش معاتبة وده رزق في الآخر ومتعرفيش بكرة في إيه ولكني ندمت إني كلمته لإنه أنا عزيزة النفس ومبعملش المكالمات دي كتير عملتها ل 3 هما دول اللي عملتهم في حياتي ومعملهاش تاني طبعا ولا أنصح حد يعملها ” .