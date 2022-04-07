شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة 6.. جيهان خليل تظهر بشخصية فتاة متطرفة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة جيهان خليل في الحلقة السادسة من مسلسل "العائدون" التي تعرض مساء اليوم الخميس على قناة dmc، والتي تسجل الظهور الأول لها حيث تجسد دور فتاة تنتمى إلى جماعة متطرفة، وهو ما كشفته من خلال نشر صورة ترتدى فيها النقاب على حساباتها بمواقع السوشيال ميديا.

مسلسل "العائدون" أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب،

مسلسل العائدون يعرض على قناة dmc الساعة 9.45 مساء ويعاد الساعة 3 صباحاً والساعة 4.55 مساء، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 12.45 بعد منتصف الليل ويعاد الساعة 8 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً هذا بالاضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 10 مساء.

وعرض لجيهان خليل مؤخراً مسلسل "سوشيال" على قناة الحياة، من بطولة أحمد زاهر، ميرنا نور الدين، عابد عنانى، عبد العزيز مخيون، اسلام حافظ، فرح الزاهد، ويتطرق العمل لمخاطر السوشيال ميديا وكيف يمكن أن تغير حياة شخص وتقلبها رأسًا على عقب، وذلك من خلال شخصية شهاب الذي يعمل صحفي حوادث يمر بالعديد من الضغوطات النفسية ويواجه كثير من المواقف التي تحول شخصيته تماما.



جيهان خليل بالنقاب فى كواليس العائدون