شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت 2 الحلقة 5.. تغيير حفاضات الطفل على طريقة يوسف ولذيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "في بيتنا روبوت 2"، موقف كوميدى بين يوسف "هشام جمال" و لذيذ "عمرو وهبة"، وحاولوا تهدئه الطفل كريم الذى خطفته زومبا "شيماء سيف" من والدته وأبلغتهم سارة " ليلى أحمد زاهر" أن عليهم تغيير الحفاضات للطفل، وقام يوسف بجعل لذيذ هو من يقوم بتلك المهمة، وأرتدى يوسف ماسك على وجهه وبدلة لونها زرقاء في طريقة حديثة.





كما فكر يوسف في حيلة ليرجع الطفل لوالدته ففكر في اتصال بصديقه علاء وطلب منه أن يأتي هو والسكرتيرة هدير وعامل البوفيه هادي، وقاموا بتمثيل مشهد أمام الأم وأقنعوها أنهم كانوا قد استطاعوا إعادة الطفل مرة أخرى كل ذلك في مشهد كوميدي .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوسف (هشام جمال) بشركة منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجأ يوسف وسارة بحملها في أول حلقة وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل .