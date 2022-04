شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نقاط تلخص الحلقة الثانية من Moon Knight أبرزها أغنية عنبة وأحمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منذ ساعات الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight الذى يطرح بشكل أسبوعى على شبكة ديزنى بلس، وأثارت الحلقة الجدل بسبب نهاية الحلقة، حيث تم تشغيل أغنية الملوك لـ عنبة وأحمد سعد، وذلك أثناء فتح مارك سبكتور لـ ستائر غرفته لتأكد وصوله إلى مصر.

وشملت الحلقة بعض من اللقطات الهامة، وهذه 6 نقاط تلخص الحلقة الثانية من مسلسل Moon Knight:

مارك سبكتور هو نفسه ستيفن جرانت، هو نفسه كونشو إله القمر عن المصريين القدماء.

ظهور الممثلة البحرينية من أصل مصري – فلسطيني" مى القلماوي" بـ دور ليلى، زوجة مارك سبكتور.

مارك سبكتورهو واحد من مجموعة من المرتزقة الذين هجموا على واحد من مواقع التنقيب عن الاثار في مصر، ومطلوب من العدالة.

الحلقة الثانية من Moon Knight من إخراج المخرجان الأمريكيان جاستن بنسون وآرون مورهيد.

ظهور أهرامات الجيزة في نهاية الحلقة الثانية من Moon Knight.

انتهت الحلقة الثانية من Moon Knight بـ تشغيل جزء من أغنية عنبة وأحمد سعد الملوك.



عنبة وأحمد سعد - الملوك

العمل من إخراج الرباعى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وجورج كلونى، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاته.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي كالماوي.

ويدور المسلسل الجديد حول أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، الذى يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ومن يمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى؟ لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

كما أن العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel،