اليوم.. هند صبري ضيفة برنامج "اتنين اتنين" على إنرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة التونسية هند صبري ضيفة على برنامج "اتنين اتنين"، مساء اليوم الخميس، على إذاعة إنرجي، الذي تقدمه إيناس سلامة.

ونشرت "هند" صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "استنوني النهاردة الساعة 8 في اتنين اتنين مع إيناس سلامة، على إنرجي".

ومن ناحية أخرى كان آخر أعمال الفنانة هند صبري مسلسل "البحث عن علا" بطولة: سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج هادي الباجوري.

وشاركت هند صبري مؤخرًا في لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، بمشاركة المخرج يسري نصر الله، أنغام.