نانسي عجرم تخضع لجلسة تصوير جديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت نانسي صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

من ناحية أخرى شاركت المطربة نانسي عجرم بغناء تتر المقدمة والنهاية لمسلسل "يوتيرن"، الذي يعرض في موسم رمضان الحالي.

وتعد مشاركتها في تقديم أغنية المقدمة في مسلسل "يوتيرن"، هي الثالثة لها على التوالي، إذ قدمت عام 2020 أغنية مسلسل "سكر زيادة"، وفي عام 2021 شاركت في المسلسل اللبناني "راحو".

مسلسل "يوتيرن" يشهد عودة النجم توفيق عبدالحميد بعد غياب دام أكثر من 12 عاما عن الدراما التليفزيونية.

والعمل من بطولة: ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قيسوني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.