درة بـ "عباءة" في أحدث ظهور لها والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور مرتدية "عباءة" بيضاء اللون، في أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي :"إنسانة على هيئة ملاك، ربي يبارك في عمرك ويسعدك دائما، جميلة، قمر، قمر كالعادة، الزين والعين".

يذكر أن آخر أعمال درة الفنية مسلسل حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي يقدم حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات مقتبسة من أحداث حقيقية تتعلق بدور المرأة في المجتمع.

حكاية "أول السطر" بطولة: درة، عمر الشناوي، صالح عبدالنبي، ريم عبدالقادر، ومن إخراج محمود كامل.