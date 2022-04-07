قد تصل لأكثر من 90 مليون دولار.. عرض سيارة الممثل هيو غرانت للبيع في مزاد علني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

يترقب عشاق السيارات الفارهة والنادرة، عرض المزاد نهاية الأسبوع في بريطانيا، حيث ستعرض سيارة أستون مارتن فانكويش موديل عام 2002 للبيع في المزاد.

ويتوقع مراقبوان أن يصل سعر السيار التي كان الممثل البريطاني هيو غرانت أول من اقتناها إلى 91.528 دولارًا.

اشترى غرانت سيارة أستون مارتن بعد تصوير الفيلم الكوميدي الرومانسي عام 2002، About A Boy، عملًا بنصيحة زميله نيكولاس هولت بشأن السيارة الرياضية التي سيحصل عليها، كما قال هولت لاحقًا.

طلب نجم سلسلة الأفلام Love Actually السيارة بطلاء أستون مارتن Solway Grey والصالون الداخلي الجلدي ذي اللون الفحمي، إلى جانب الميزات التي كانت فائقة التقنية في ذلك الوقت، مثل الهاتف المدمج والملاحة عبر الأقمار الصناعية وجهاز تعقب، بحسب دار المزادات بونهامز التي أضافت أن السيارة تأتي مع المظلة الأصلية.

التقط مصورو المشاهير صورًا لغرانت وهو يقود فانكويش في عام 2002، والتي كلفت وهي جديدة كليًا أكثر من 200 ألف دولار، وبحسب ما أفادت التقارير تعرضت للتلف في حادث صدم عام 2002 أثناء وقوفها في غرب لندن حيث كان غرانت يلعب الغولف.

اشترى السيارة، التي قالت دار بونهامز إنها خضعت للصيانة مؤخرًا، ثلاثة مالكين آخرين بعد غرانت.

نجوم آخرون

لا يعد غرانت الوحيد المرتبط بهذا الطراز في مجال السينما البريطانية، إذ إن جيمس بوند الذي لعبهدوره الممثل بيرس بروسنان قاد فانكويش 2002 في فيلم Die Another Day، وفقا لدار بونهامز.

وشهد الفيلم عودة سيارات أستون مارتن إلى سلسلة الأفلام بعد أن عرضت أفلام جيمس بوند الثلاثة السابقة سيارات BMW.

وكشف بروسنان لاحقًا في مقابلة أنه أقنع أستون مارتن بالسماح له بالحفاظ على فانكويش التي قادها بعد انتهاء الفيلم.

سيتم بيع سيارة أستون مارتن التي كان يملكها غرانت في مزاد يوم الأحد في تشيتشيستر بإنجلترا، حيث يُعرض أيضًا قارب سريع كان مملوكًا للأمير فيليب.

يشتهر غرانت بحبّه للسيارات الرياضية باهظة الثمن، ففي العام الماضي، أفادت تقارير أن سيارة فيراري كاليفورنيا التي اشتراها غرانت في عيد ميلاده الخمسين بيعت في مزاد بحوالي 104 ألف دولار.