أول صور لأخت ميار الببلاوي التي تبرأت منها واتهمتها بالرِدة عن الإسلام بسبب ما فعلته – «شاهد»

كتب امير فتحي في الخميس 7 أبريل 2022 09:57 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي، سبب القطيعة بينها وبين شقيقتها الصغرى وطالبتها بمسامحتها على الهواء.

وقالت ميار الببلاوي، خلال لقائها ببرنامج “سابع سما”، و الذي تقدمه راغدة شلهوب، والمذاع عبر فضائية “النهار”: “شقيقتي لم تسامحني منذ أن اتهمتها بالردة، ويعكر صفو علاقتنا تصريحي هذا عنها، رغم أني أحب أخوتي كثيرًا، لكن زوج شقيقتي مات شهيدًا وهو زعلان مني”.

وأضافت: عندما قلت هذه الكلمة لأختي كانت وجهة نظري أن خلـــع الحجاب أمر كبير ولم أستـوعبه، وأنا مصنفة كمقدمة برامج دينية وأدرس في الجامعة وخريجة الأزهر، وحصلت على الدكتوراه في الخطاب الديني، فكنت أخشى من اتهـامات الناس لي بأني لم أستطع إقنـــاع أختي، فكيف سأقنعهم.

نص البوست الذي نشرته الفنانة “ميار الببلاوي” عبر حسابها بفيسبوك عام 2017

وتابعت: علاقتي بشقيقتي لم تصل للقطـيعة فنحن نتحدث ونتقابل باستمرار ولكن تظل هذه الكلمة مني تؤثر فيها.

وكانت ميار الببلاوي نشرت في فبراير 2017، منشورا عبر صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك: “يا جمـــاعة أشهدكم وأشهد الله أنى بريـئة من أختى مروة وآسفة إنى بقول أختى لآخر مرة، فهى بالنسبة لى إنسانه مرتـدة عن دين الإسلام ولا تمت لى بصلة من اليوم اللهم بلغت اللهم فاشهد وحسبى الله ونعم الوكيل”.

وكانت ميار الببلاوي، قد دخلت في نـوبة بكـــاء خلال الحلقة وذلك بسبب مشهد قديم لها قائلة إنها مستعدة لدفع كل ما تملكه من أجل ان يتم إزالة المقطع.

وصـية والدتها لها

كما تحدثت عن والدتها والتي رحـلت عن عالمنا قبل 6 أشهر ، قائلة فقـدت كل شيء بوفـاة أمي، هي صديقتي وأمي وابنتي، عند وفـاتها أصبحت وحيدة مش بروّح من المقـابر ليل نهار هناك، كانت طيبة وحنونة جدًا”.

وكشفت الببلاوي عن وصــــية والدتها الأخيرة قائلة: “ماما تعبت الساعة ١ بليل فجأة وتوفـــت بعدها بساعتين، وقبل وفـاتها وصـتني على إخواتي حــذرتني من شىء في حياتي، كنا هنرتبط ونتزوج وفعلاً كان عندها حق”.

من هي ميار الببلاوي؟

ميار الببلاوي هي ممثلة ومقدمة برامج مصرية ولدت في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر عام 1972 ولذلك فهي تبلغ من العمر 50 عام، اسمها الحقيقي منال محمد توفيق واعر الببلاوي وهي من مواليد صعيد مصر وتحديدًا محافظة أسيوط، درست في كلية الآداب وتخرجت من قسم الدراسات اليونانية.

بدأت ميار بدأت عملها كفتاة إعلانات تلفزيونية ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح وعملت بشكل مكثف في التلفزيون خاصة المسلسلات العربية، كما عملت في أفلام الفيديو، وتعمل في برامج المسابقات الدينية، وقد شاركت بعدد ليس بقليل من الأعمال في السعودية.

الفنانة المصرية ميار الببلاوي، قررت أن تبتعد عن الساحة الفنّية وترتدي الحجاب وذلك أثناء تصويرها مسلسل “عائلة شمس” مع النجمة سيمون، حيث كانت تلعب دور مضيفة طيران وكانت مرتدية الحجاب وعندما رأتها اللبيسة تعجبت وسألتها: “هتلبسي الحجاب ولا إيه”، فقالت لها نعم ولن أخلعه مرة أخرى وبالفعل أنهت آخر مشهدين من المسلسل بالحجاب، قدمت ميار بعض المسلسلات الدينية بالحجاب ثم اعتزلت وبدأت تتجه نحو البرامج.

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