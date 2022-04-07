إبنة نانسي عجرم تخطف منها الأنظار… شاهدوا كيف كبرت وأصبحت نُسخة منها!

كتب امير فتحي في الخميس 7 أبريل 2022 09:57 صباحاً - شاركت الفنانة البنانية نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو قصير جديد لها، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»

حيث ظهرت نانسي عجرم عبر خاصية الاستوري، بصحبة ابنتها الصغرى “ليا” داخل أحد المولات التجارية، وتألقت نانسي في المقطع مع ابنتها التي بدت أكبر سنًا عن آخر ظهور لها، مما اثار إعجاب متابعيها وأشادوا بجمالهما.

نانسي عجرم بإطلالة ساحرة بالأزرق

من جهة ثانية، خضعت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ لجلسة تصوير جديدة شاركت منها صورة في صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

نانسي تألقت كعادتها ولكن هذه المرة اختارت الظهور بـ”الجينز” باللون الأزرق، فارتدت سروالاً فوقه سترة بقبعة من الجينز أيضاً وبربطة سوداء عند الخصر وكانت جالسة على كرسي وعلقت الفنانة اللبنانية على الصورة التي نالت إشادة وإعجاب محبيها :”الشعور بالأزرق”.

آخر أعمال نانسي عجرم

و كانت قد طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم، مؤخرا كليبها الجديد “ما تعتذر” عبر حسابها بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد طرحها كليبها الأخير “مية وخمسين”.

وتستعد النجمة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل غنائي، على مسرح أولمبيا في باريس، يوم الجمعة 10 من شهر يونيو المقبل، والذى سيكون بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث تقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى محبيها.

وكانت آخر حفلات النجمة اللبنانية نانسى فى مصر التى أقيمت بالعين السخنة وحضور كامل العدد، وخطفت نانسى الأنظار بهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، ومرتدية فستان نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة لأغنية “ما تيجى هنا وأنا أحبك”.

الجدير بالذكر أن نانسي تشارك في السباق الرمضاني بأغنية تيتر “مسلسل يوتيرن“. وتحمل الأغنية اسم “يا ساتر” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي أحمد عادل، وطرحتها شركة العدل جروب قبل يومين من حلول شهر رمضان 2022 المبارك.

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