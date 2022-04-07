كتب امير فتحي في الخميس 7 أبريل 2022 09:57 صباحاً - فاجأت الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني إحدى متابعاتها على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بالرد عليها بعد اعترفت بعشقها لتيم حسن واتهامها بأنها سرقته منها. وقال المتابعة في تعليقها: “بتعرفي اني كنت بحب تيم، وانتي اخدتي مني، بس يلا مبروك وان شاء الله تتهنون يا رب، بحبكم ردي عليي بليز”. وكان رد وفاء مميزاً جداً وأثار تعليقات متابعيها حيث ردت على معجبة تيم: “ابتهال معليش حبيبتي كملي حبك أنا سمحالك”. وأشاد الكثير من المتابعين برد فعل وفاء على هذا التعليق مشيدين بروحها المرحة وردها غير المتوقع.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاء الكيلاني تفاجىء معجبة اتهمتها بسرقة تيم حسن بالرد عليها.. فماذا قالت لها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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