نائب كويتي يتصل بـ نور الغندور لمطالبتها بوقف “اعمالها المشينة” في “من شارع الهرم الى”

كتب امير فتحي في الخميس 7 أبريل 2022 09:57 صباحاً - طالب مجلس الأمة الكويتي حمدان العازمي من منع الفنانة المصرية نور الغندور من دخول الكويت بسبب مشاركتها في مسلسل “من شارع الهرم إلى” والذي اعتبره مشينا.

وقد نقلت الاعلامية الكويتية مي العيدان تصريح العازمي انه حاول الاتصال بالممثلة نور الغندور لمطالبتها بوقف ما وصفها بالاعمال المشينة مطالبا بمنعها من دول الكويت.

وعلقت مي العيدان على تصريح العازمي بالقول: “وانت شكو اتصل فيها اول مره اشوف عضو مجلس امه كويتي يتصل على ممثله مصريه . . اولا استريح اولا البنت بالامارات للحين قاعده اتصور بالمسلسل ثانيا نور ماعادت عايشه بالكويت استقرت مع عائلتها ببلدها مصر ثانيا انتو شكو بمسلسل مو انتاج كويتي ولم يتم تصويره بالكويت”.

وكان العازمي قد قال في تغريدة سابقة: “تفاجأنا ان المسلسل الهابط (من شارع الهرم) الذي يدعو الى الرذيلة والانحطاط انتاج كويتي للأسف .. ونؤكد ان هذه الأعمال الهابطة لا يمكن ان تنسب الى الكويت حتى لو عرضت على منصات وقنوات خارجية .. وعلى وزير الاعلام التحرك فورا بايقاف ترخيص الشركة المنتجة لهذا المسلسل”.