نسرين طافش تتصدّر بالأرقام.. “جوقة عزيزة” الأعلى مشاهدة بين المسلسلات السورية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر مسلسل “جوقة عزيزة” بطولة النجمة نسرين طافش، الأعمال السورية خلال السباق الرمضاني حتى الساعة من حيث المتابعة، وفق ما بيّنت أرقام محرك البحث “غوغل” عبر احصاءات “غوغل ترندز” من حيث الصور والأخبار وموقع “يوتيوب”.

وأظهرت الأرقام حلول “جوقة عزيزة” في المركز الأول أمام “مع وقف التنفيذ” في المركز الثاني، بينما حلّ “كسر عضم” في المركز الثالث.

و”جوقة عزيزة” من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر إسحق، وبطولة النجمان نسرين طافش وسلّوم حداد إلى جانب نخبة من أبرز الفنانين العرب، على رأسهم: أيمن رضا وخالد القيش وهبة نور ووسام حنا ونورا رحال ويحيى بيازي وكرم الشعراني وحسام تحسين بك وسعد مينة ووفاء موصللي ويزن خليل وروبين عيسى ورنا العظم وزينة بارافي ويزن السيد وسالي بسمة وتسنيم باشا وغنوة محمود وجانيار حسن وآنا السيد وعبدالفتاح المزين وسليم صبري وعلي كريم وعدنان أبو الشامات وعاصم حواط وإيمان عبدالعزيز وأحمد رافع وأيمن بهنسي وحمادة سليم وإليانا سعد وزيناتي قدسية وطارق الشيخ، إضافة إلى الفنان الطفل محمد أسامة صاحب أغنية “الغزالة رايقة”، الذي يشارك في الغناء والتمثيل والاستعراضات.

وتتمحور أحداث المسلسل حول شابة حسناء تحلم بالفن، وتكون محاطةً بكل أنواع الرجال في الأمن والاستخبارات والمجتمع والفنانين والناس العاديين في حكاية شعبية تبدأها عزيزة من “المرقص” مع نشأة الفن بشكله الحديث في بلادنا، فإلى أين ستصل في مواجهة كل التحديات والأطماع؟ “عزيزة” التي لا تشبه أي امرأة أخرى.