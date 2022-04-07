محمد رمضان في ورطة.. هل ينقذ مخرج مسلسله الموقف؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن مسلسل “المشوار” للفنان محمد رمضان يُعرض يومياً على شاشات الفضائيات ضمن السباق الدرامي الرمضاني الحالي، وقع رمضان وأسرة المسلسل في ورطة وهي ضيق الوقت بسبب عدم الانتهاء من تصوير عدد كبير من المشاهد، وهو ما دعا مخرج العمل محمد ياسين لأن يكثّف ساعات التصوير لتصل إلى 15 ساعة يومياً بغية عرض المسلسل بدون تأخير.

وكان محمد رمضان قد أثار الجدل بعد ظهوره في أول حلقتين من المسلسل بأسنان ناصعة البياض، الأمر الذي عدّه الجمهور غير متّسق مع الشخصية التي يقدّمها في المسلسل، خاصة أنه يؤدي دور رجل فقير لا يملك قوت يومه، في مشهد أعاد الى الأذهان صورة أسنانه في مسلسل “البرنس” الذي قدّمه في رمضان 2020، وفي مسلسل “موسى” الذي قدّمه في رمضان 2021، وكانت أحداثه تدور في فترة الستينيات.

وعلّق الكثير من الجمهور ساخرين من أسنان محمد رمضان ومؤكدين أن معجون الأسنان المطعّم بالذهب له تأثيره في المسلسل.

يُذكر أن المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين وبطولة: دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، ومحسن منصور.