القضاء البريطاني يبرئ إد شيران.. أغنية Shape Of You ليست مسروقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلصت المحكمة العليا في لندن الأربعاء إلى أن نجم البوب البريطاني إد شيران لم يرتكب السرقة الأدبية في أغنيته الشهيرة Shape Of You – “شيب أوف يو”، في قرار ردت فيه طلب كاتبي وملحني أغنيات ادعيا عليه بهذه التهمة.

واعتبرت المحكمة أن شيران (31 عاماً) لم يلجأ “لا عمداً ولا سهواً” إلى نسخ جزء من لحن سامي شكري وروس أودونوهيو “أوه واي” لاستخدامه في أغنيته “شيْب أوف يو” التي حققت نجاحاً عالمياً وكانت الأكثر مبيعاً في العالم سنة 2017 وبلغ عدد المستمعين إليها ثلاثة مليارات على منصة سبوتيفاي وعدد مشاهديها على يوتيوب نحو ستة مليارات.

كما خلص القاضي أنتوني زاكارولي إلى وجود “مواضع تشابه بديهية” بين الأغنيتين، لكن هذا الشبه البسيط موجود أيضا “في عدد لا يحصى من أغنيات البوب والروك والفولك والبلوز”. كما أشار إلى وجود “اختلافات كبيرة” بين العملين.

وأوضح أن الجملتين اللحنيتين المستخدمتين “تؤديان دورين مختلفين تماما في الأغنيتين” المعنيتين.

وأبدى النجم “سعادته” إزاء القرار القضائي، لكنه أسف عبر إنستغرام لأن “مثل هذه الدعاوى باتت اعتيادية أكثر من اللازم”، ويهدف مطلقوها للتوصل إلى تسويات مالية حتى لو كانت “بلا أساس”.

وأضاف شيران “هذا أمر مؤسف حقا للتأليف الموسيقي”، لافتا إلى أن “مصادفات تحصل حكما” نظرا إلى العدد المحدود من النوتات الموسيقية والكمية الهائلة من الأغنيات التي تُنتج في العالم.

وخلص إلى القول “آمل أن نتمكن جميعا من العودة إلى كتابة الأغنيات بدل الاضطرار إلى إثبات قدرتنا على ذلك”.

وخلال المحاكمة التي استمرت حوالى عشرة أيام في آذار/مارس، تم بث الأغنيتين المعنيتين بالدعوى، إضافة إلى مقطع بُث عن طريق الخطأ من أغنية لم تُنشر بعد للمغني البريطاني.

وكان إد شيران نفى أن يكون “استعار” أفكارا لمؤلفين موسيقيين مغمورين، وذلك ردا على محامي المدعين الذي أقر بـ”النبوغ” الفني لدى المغني لكنه شبهه بطائر “العقعق” الذي يُتهم أحيانا بالسرقة.

وكان سامي شكري المعروف باسمه الفني سامي سويتش، أبدى شعوره بـ”الصدمة” عندما سمع أغنية “شيب أوف يو” للمرة الأولى على الإذاعات.

ونفى إد شيران والمؤلفان الشريكان معه ستيفن ماكوتشن وجون مكديد هذه الاتهامات.

وقد تقدموا في أيار/مايو 2018 بمراجعة إلى المحكمة العليا لكي تصدر قراراً بعدم وجود انتهاك لحقوق الطبع والنشر.

بعد شهرين، في تموز/يوليو، رفع شكري وأودونوهيو بدورهما دعوى ضدهم.

وأفادت صحيفة “ذي تلغراف” بأن منظمة الإدارة الجماعية أوقفت دفع حقوق المؤلف المرتبطة بـ”شيْب أوف يو” والمقدرة بنحو 20 مليون جنيه استرليني (نحو 26 مليون دولار).

في عام 2017 ، كانت أعمال إد شيران الأكثر مبيعاً في العالم وفقاً للاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية، بفضل ألبومه الثالث “ديفايد” الذي يتضمن أغنية “شيْب أوف يو”.

وهذه ليست أول مرة يلاحَق فيها المغني بتهمة السرقة الفنية. ففي الولايات المتحدة، اتهمه ورثة مغني السول الشهير مارفن غاي بسرقة مقاطع من أغنية “لتس غت إت أون” في أغنيته الضاربة “ثينكينغ أوت لاود”.

وقد توصل أيضا إلى تفاهم مالي في الولايات المتحدة مع كتّاب كانوا يتهمونه بسرقة مقاطع من أغنية “أمايزينغ” في أغنيته “فوتوغراف”. وقال القاضي البريطاني إن أي إقرار بالذنب لم يحصل في هذه القضية.