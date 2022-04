عن أغنية Easy On Me.. ترشيح أديل لجائزة أيفور الموسيقية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال القائمون على جوائز أيفور الموسيقية اليوم الخميس إن المغنية البريطانية أديل والمغني إد شيران ومغني الراب ديف وفريق كولدبلاي سيتنافسون على جائزة أفضل مؤلف أغاني لهذا العام، مع إعلان قائمة المرشحين للفوز بالجوائز السنوية التي تحتفي بمؤلفي كلمات الأغاني الشهيرة.

وقالت أكاديمية أيفورز، ومقرها بريطانيا، إن المنتج دين “إنفلو” جوسيا كوفر، الذي عمل مع أمثال أديل وليتل سيمز، يتصدر الترشيحات لجوائز المؤلفين والملحنين حيث نال أربعة ترشيحات، ثلاثة منها في فئة أفضل ألبوم.

وحصل شيران، الذي كسب يوم الأربعاء دعوى حقوق ملكية فكرية في المحكمة العليا في لندن عن أغنيته الناجحة Shape Of You (شيب أوف يو)، على ثلاثة ترشيحات.

ويتنافس شيران مع إلتون جون ودوا ليبا عن أغنيتهما Cold Heart (كولد هارت) وتوم جرينان عن أغنية Little Bit Of Love (ليتل بيت أوف لوف) ومنسق الأغاني ديفيد جويتا عن أغنية (بيد).

ومن بين الأغاني المتنافسة على جائزة أفضل أغنية من حيث اللحن والكلمات أغنية أديل Easy On Me (إيزي أون مي) التي عادت بها بعد غياب عن الساحة وأغنية Seventeen Going Under (سيفنتين جوينج أندر) لسام فيندر إلى جانب أغنيات أخرى.

وقالت شازناي لويس، وهي مغنية ومؤلفة للأغاني وعضو في لجنة التحكيم المانحة للجوائز، في بيان “لقد كان عاما مميزا للموسيقى وأنا معجبة بشدة بالمؤلفين والملحنين الذين نحتفي بهم هذا العام وعددهم 77”.

وأضافت “تمس أعمالهم وكلماتهم مجموعة مذهلة من المشاعر وأعد نفسي محظوظة لسماع قصصهم”.

وتستقي الجوائز اسمها من اسم أيفور نوفيلو وهو ملحن وممثل من ويلز ذاع صيته في أوائل القرن العشرين وسُلمت للمرة الأولى عام 1956. وستستضيف لندن حفل النسخة السابعة والستين من المسابقة في 19 مايو/ أيار.