شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة مسلسل suits بطولة آسر ياسين تواصل تصوير الحلقات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل حالياً أسرة مسلسل suits" بطولة النجم آسر ياسين وأحمد داوود وريم مصطفى وصبا مبارك، التصوير بكثافة، حيث يصورون حالياً داخل استديو مكة، وتعد تلك المشاهد هي الأخيرة في المسلسل، حيث يتبقى ما يقرب من 10 أيام وينتهى فريق العمل من التصوير كاملاً.

ويعرض مسلسل سوتس بالعربى على قناة cbc ولاقى اشادات كبيرة من رواد السوشيال ميديا، وذلك جاء بسبب الديكورات والصورة المميزة، ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى قصة العمل التي تتناول عالم المحاماة بكل خفاياه .

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.