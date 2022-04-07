تعرّفوا على الحياة الأسرية لـ ياسر جلال نجم “مسلسل الاختيار 3”.. وشاهدوا بالصور جمال زوجته المحجبة وأبنائه

كتب امير فتحي في الخميس 7 أبريل 2022 08:43 صباحاً - شغل النجم المصري ياسر جلال مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام الأخيرة، وذلك بعد مشاركته في موسم رمضان 2022 الحالي، وحصوله على إشادات نقدية بعد أن أثار إعجاب الجمهور والنقاد بتجسيده للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مسلسل«الاختيار 3: القرار».

وقد تساءل كثيرون عن الحياة الخاصة لنجم مسلسل الاختيار 3، فهو نادر الظهور وقليل التحدث إلى الإعلام، حيث تسألوا عن عائلته البعيدة عن الأضواء والشهرة، بخلاف شقيقه الفنان رامز جلال، وفيما يلي سنسلط الضوء على أبرز المعلومات عن الحياة الأسرية لـ ياسر جلال الذي تصدر محركات البحث والترند على السوشيال ميديا في الأيام الماضية، كما سنستعرض بعض المعلومات عن زوجته وأولاده.

زوجة ياسر جلال

تزوج الفنان ياسر جلال من السيدة هبة عبد المنعم والتي تعمل محامية وهي من خارج الوسط الفني، تم الزواج في عام 2006 ورزق منها بطفلين هما (قدرية) التي أسماها على اسم والدته و(جلال) على اسم والده.

صورة من حفل زفاف ياسر جلال عام 2006

وكان زواجهما زواج تقليدي لم يسبقه قصة حب ولكنه أعجب بجمالها ورقتها وأخلاقها وحجابها، وهي سر نجاحه في حياته وتقف دائمًا إلى جانبه وتسانده وقد كان يقول عنها أنها الجندي المجهول في حياته وسر نجاحه، رغم أنه قد تم إطلاق بعض الشائعات التي تفيد بأن الفنان ياسر جلال قد انفصل عن زوجته وارتبط بالنجمة اللبنانية نيكول سابا لكنه أكد أن كل ذلك مجرد شائعات وأن الصورة التي نشرت له مع نيكول هي من كواليس مسلسل “نور مريم”.

أبناء ياسر جلال

لدى الفنان ياسر جلال من زواجه الوحيد طفلين هما (قدرية) و(جلال) على اسم والده، وكان الفنان ياسر جلال قد ظهر مؤخرًا لأول مرة برفقة أولاده في برنامج تليفزيوني، خلال حلوله ضيفًا على برنامج Top Trending على قناة Ten.

وقال جلال عن إبنته في لقائه الخاص من حديقة منزله: «دي الأميرة بتاعتي وحبيبة قلبي، مابطلعهاش بسهولة»، مضيفاً: «ضحكت على هبة مراتي قولتلها هسمي أول اتنين وسميت قدرية على اسم والدتي وجلال على اسم والدي».

ياسر جلال يبرع في تجسيد شخصية السيسي في «مسلسل الاختيار 3» رمضان 2022

وحظى الفنان ياسر جلال، بإشادات جماهيرية والكثير من ردود الفعل الإيجابية، وتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، فور اللحظة الأولى لعرض دوره في مسلسل «الاختيار 3: القرار»، حيث يجسد شخصية سيادة الرئيس المشير عبد الفتاح السيسي.

ووصفه الجمهور أنه نجم رمضان الأول هذا العام، مشيدين بأدائه وتقمصه للشخصية بشكل متقن، من خلال الانفعالات ولغة الجسد ونبرة الصوت، وصولا شكل المكياج المميز الذي قربه جدا من الشخصية.

ويرى الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحاته الخاصة لإحدى الصحف المحلّية: «برغم أن ياسر جلال كان متطابقا مع الرئيس على المستوى الصوتي والحركي، إلا أن الأهم هو نقل ياسر جلال وجدان الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهور وليس مجرد إطار شكلي، بل تجاوزت الصوت والحركة والملامح إلى الوجدان، للدرجة التي تجعل المشاهد في لحظات كثيرة من المسلسل يختلط عليه الأمر: هل هذا هو الرئيس عبدالفتاح السيسي أم الممثل ياسرجلال؟ لقد قدم ياسر جلال الشخصية بصدق استثنائي كما لو كانت شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تلبسته».

ويعد «مسلسل الاختيار» العمل الأضخم إنتاجًا في الدراما المصرية، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.

مسلسل «الاختيار 3: القرار» تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

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