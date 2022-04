شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمGuardians Of The Galaxy Vol. 3 يحطم رقم قياسي فى أجهزة ماكياج العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطم فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 رقم قياسى جديد قبل طرحه بـ دور العرض بـ 13 شهرا، حيث من المقرر أن يصل في 5 مايو من العام المقبل 2023.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "NME"، حطم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 الرقم القياسي في عدد أجهزة الماكياج المستخدمة في العمل، وعلق المخرج جيمس جن عن الأمر قائلا:" لقد علمت أن Guardians Of The Galaxy Vol. 3 قد اجتاز الرقم القياسي العالمي رسميًا عن" عدد أجهزة الماكياج التي تم إنشاؤها لـ فيلم واحد"، مبروك، وشكرًا لإبقاء التأثيرات البصرية على قيد الحياة! "

كان الرقم القياسي في السابق يخص فيلم Dr Seuss المقتبس عن فيلم How The Grinch Stole Christmas الذى طح في عام 2000، وكان من بطولة الممثل العالمى جيم كاري.

فيلم Guardians Of The Galaxy Vol. 3 من بطولة كريس برات، وديف باوتيستا، وزوي سالدانا، وكارين جيلان، وبوم كليمينتيف، وبرادلي كوبر، وفين ديزل، ولم يكشف القائمين على الفيل اى تفاصيل حول حبكة الفيلم المقبل.

وكشفت عدة تقارير أجنبية، مؤخراً، عن انضمام النجم العالمي ويل بولتر، إلى طاقم عمل فيلم الإثارة والأكشن المنتظر Guardians of the Galaxy Vol. 3، والمقرر طرحه عام 2023، فى سلسلة من أفلام حراس المجرة التى أعلن عنها مخرج العمل فى يناير العام الماضي.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة hollywoodreporter، فإن النجم العالمي ويل بوتر سينضم إلى طاقم تمثيل الجزء الثالث من سلسلة أفلام Guardians of the Galaxy، على ان يجسد شخصية آدم وارلوك، وفقًا للمصادر التى نقلت عنها الصحيفة، كان هناك عدد من الممثلين في تنافس على الدور منذ أواخر أغسطس الماضى.