شكرا لقرائتكم خبر عن جاريد ليتو يتسبب في تأخير الانتهاء من تصوير وإنتاج Morbius.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحد العاملين من فيلم Morbius الجديد أن الممثل العالمى جاريد ليتو بطل العمل، أدى إلى تأخير الإنتاج والتصوير في العمل، وذلك بسبب إصراره على انتحال الشخصية خارج التصوير أيضا، وبالتالي استمر في استخدام عكازه أثناء فترات الراحة للذهاب إلى الحمام.

في مقابلة مع موقع Uproxx، أكد مخرج الفيلم دانييل إسبينوزا أن طاقم الفيلم اختار دفع ليتو إلى الحمام على كرسي متحرك بدلا من استخدامه للعكاز، وخلال الحوار دافع إسبينوزا عن أسلوب ليتو في التمثيل، بحجة أنه ساعد الممثل على الانغماس تمامًا في آلام شخصيته.

حيث صرح إسبينوزا قائلا: "أعتقد أن ما يعتقده جاريد، هو أنه بطريقة ما تعود على هذه الالألم من خلال تلك الحركات، وذلك عندما كان يلعب دور مايكل موربيوس العادي، كان بحاجة إلى هذه التفاصيل الدقيقة، لأنه كان يعاني من هذا الألم طوال حياته، على الرغم من أنه حي وقوي، يجب أن يكون هناك فرق بين الشخصيتين اللذين يظهران في الفيلم".

فيلم Morbius الذى يدور في إطار رعب وإثارة، وطرح في 1 أبريل الجارى، وكان من المقرر عرض فيلم الممثل العالمى جاريد ليتو في دور السينما في يوليو 2020، ولكن تم تأجيله إلى مارس 2021 بسبب وباء كورونا.

ويدورالفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.