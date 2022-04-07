"طلع شخصية بشكل مسيء للإسلام".. رحاب الجمل تكشف كواليس فيلم "بنت من دار السلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن أزمة فيلمها الشهير "بنت من دار السلام".

وقالت أثناء استضافتها في برنامج "العرافة" الذي تقدمه بسمة وهبة على شاشة قناة "المحور"، إن الفيلم كان قصير وقت أن وافقت عليه، لكنه تحول إلى فيلم طويل، فدخلت خطوط درامية أخرى.

وأضافت: "قولت للمخرج أنا خايفة عليك لإن إنت بدأت تطلع الراجل المسلم اللي بجلابية مسيء فخلي بالك ده هيعملنا مشاكل، فأنا نبهت على ده، وهو قال لأن ده من أفلام المهرجانات وده مش فيلم للسوق".

وأشارت إلى أنها قبلت المشاركة في الفيلم قبل أن تتغير شخصية البطل، الذي كان مالك لصرافة، وقالت: "الفيلم كان له شكل تاني".

وأكدت على أنها اعترضت على الفيلم بعد انتهاء تصويره، مضيفة: "أنا مكنتش لابسة عريان في الفيلم، واللي حصلت أنا وصلت المعلومة والمشاهد فهم اللي عايزه أقوله".

فيلم " بنت من دار السلام" إخراج وتأليف طوني نبيه، عُرض عام 2014، بطولة، رحاب الجمل، راندا البحيري، ماهر عصام وآخرين.