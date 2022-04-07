شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تخطف الأنظار بشخصية العايقة فى مسلسل "جزيرة غمام".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظت النجمة مى عز الدين بإشادات كبيرة على السوشيال ميديا، بسبب دورها فى مسلسل "جزيرة غمام"، حيث تجسد شخصية جديدة ومختلفة عليها تماما، وهى "سندس" الفتاة الغجرية التى يطلق عليها العايقة وتحاول التأثير على الكثير من بيوت الجزيرة، من خلال تجميل الفتيات وتجهيزهن حتى يرون العرسان وتقوم بضرب الودع لهن وقراءة بختهن، وتقوم بجذب الرجال لها اعتمادًا على جمالها لتنفيذ جميع رغباتها.

مسلسل "جزيرة غمام" يشارك فى بطولته بطولة طارق لطفي، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وتعود أحداث المسلسل إلى الوراء لأكثر من 100 عام، في إحدى القرى الموجودة على البحر الأحمر، وفى تلك الجزيرة تنكشف وكيف آثر الوافدين على الهدوء الذي يسكن تلك المدينة، بالإضافة إلى الطمع والنفوس البشرية غير السوية وتحديداً بين الأخوة، والتي تحول هذا الأمان الذى يعم القرية إلى فوضى عارمة.

وتجتمع مى عز الدين مع طارق لطفي سويا في "جزيرة غمام" بعد 12 سنة من لقائهما في مسلسل "قضية صفية" عام 2010 والذى سجل وقتها البطولة المطلقة الأولى للنجمة مى عز الدين في الدراما التليفزيونية، وبعدها أصبحت من نجمات الدراما اللاتى تتواجدن بعمل من بطولتها في كل عام.

وكانت آخر أعمال مي عز الدين مسلسل "خيط حرير" بطولة محمود عبد المغني ونيقولا معوض وسوسن بدر، ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ومحمد علي رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، وأحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمي، ويوسف عثمان وممدوح الشناوى، وحازم سمير، وآخرون، وهو من إخراج إبراهيم فخر.



النجمة مى عز الدين



النجمة مي عز الدين



مى عز الدين بشخصية العايقة فى جزيرة غمام



مى عز الدين بشخصية سندس فى جزيرة غمام



مى عز الدين فى جزيرة غمام



مى عز الدين