شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد النجم يحيى الفخرانى اليوم. . تعرف على أبرز محطاته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم الكبير يحيى الفخرانى، اليوم الخميس بعيد ميلاده ، حيث إنه من مواليد 7 أبريل عام 1945 بالمنصورة، درس الطب في جامعة عين الشمس، وانضم إلى فريق التمثيل في الكلية وحصل على جائزة أفضل ممثل على مستوى الجامعات المصرية بعد تخرجه، مارس الطب لسنوات قليلة، ولكن حبه وشغفه بالتمثيل دفعاه لترك مهنة الطب، وتوجه لتحقيق رغبته في أن يكون ممثلاً.

بدأ يحيى الفخرانى مسيرته الفنية على خشبة المسرح حيث قدّم مسرحية "لكل حقيقته"، وانتقل بعد ذلك إلى التليفزيون وكان أول مسلسلٍ يشارك فيه هو مسلسل "أيام المرح" مع الفنان عبد المنعم مدبولي في عام 1972، وبعد ذلك شارك في العديد من المسلسلات منها: "الرجل والدخان"، "هروب"، و"الجريمة"، وكانت بدايته في السينما عام 1977 في فيلم "آه يا ليل يا زمن" مع رشدي أباظة وسمير غانم.

قدم الفخرانى عدداً من الأدوار البارزة في الدراما التليفزيونية حتى أصبح واحداً من أبرز نجومها، ومن أشهر مسلسلاته "ليالى الحلمية"، و"نصف ربيع الآخر" و"زيزينيا"، و"أوبرا عايدة"، و"للعدالة وجوه كثيرة"، و"حجا المصرى"، و"الليل وآخره"، و"عباس الأبيض في اليوم الأسود"، و"سكة الهلالى"، و"يتربى في عزو"، "ابن الأرندلى"، و"شيخ الهرب همام"، و"الخواجة عبد القادر"، و"دهشة"، و"نوس"، وكان أخرها رمضان الماضى بمسلسل "نجيب زاهى ذركش".

أما في السينما فقدم الفخرانى أفلام "مبروك وبلبل"، "أرض الأحلام"، "الحب في الثلاجة"، و"جريمة في الأعماق"، و"الصرخة"، و"اعدام قاضى"، و"البركان"، و"الذل"، وتمت أقواله"، و"عنبر أقواله"، و"عنبر الموت"، "أنا وانت وساعات السفر"، و"امرآتان ورجل"، و"الكيف"، و"محاكمة على بابا".

تزوج يحيى الفخرانى من الكاتبة لميس جابر، حيث كانت زميلته في كلية الطب والتقى بها لأول مرةٍ في المسرح الجامعي حيث كان يؤدي مسرحيةً لبرنارد شو، نشأت بينهما علاقة حب انتهت بزواج مستمر حتى الآن، أنجب الزوجان ولدين هما شادي وطارق، والآن لديهما ثلاث أحفاد هم يحيى وآدم ولميس.