عادل الكلباني يشترط حصوله على قعطتين أرض مقابل تنازله عن قضيته ضد mbc!..فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 7 أبريل 2022 02:43 صباحاً - نجح الفنان السعودي فايز المالكي، مساء اليوم الأربعاء، في إقناع الداعية الشيخ عادل الكلباني، بالتنازل عن القضية التي يعتزم رفعها ضد قناة “MBC” بعد تقليده في برنامج “استديو22”.

وأظهر مقطع فيديو “المالكي” وهو يقنع “الكلباني” خلال حفل يتعلق بـ”جود الإسكان”، إلا أن الأخير اشترط من أجل التنازل حصوله على عدد من الأراضي داخل مخطط في الرياض

وأكد “الكلباني” أثناء حديثه مع “المالكي” أن أوراق القضية لدى المحامي حاليًا، فيما علق الأخير: “هذا يعتبر تصريح وإقرار.. اللي قلدوا الشيخ طيش شباب”.

وكان “الكلباني” توعد باللجوء إلى القضاء بعد تقليده على “استديو22” الساخر، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين السخرية والاستهزاء والكوميديا.