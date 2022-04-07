شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 5.. حيلة المخابرات تتمكن من الإيقاع بخلية إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الحلقة الخامسة من مسلسل العائدون ذروة الأحداث، وذلك بعدما تمكن رجال المخابرات المصرية، من الإيقاع بالخلية المسئولة عن تفجير دار القضاء العالى عن طريق حيلة على "عزام" محمد عز، الذى قبض عليه، خاصة بعدما رفض أن يبوح بأى معلومة لـ محمود عبد المغني حول المتعاونين منه.

وهو ما دفع عبد المغني لإرسال زميله السابق فى التنظيم والمجند فى المخابرات المصرية، للجلوس معه فى نفس الزنزانة، حيث أخبره الأخير أنه جاء لمصر بغرض مقابلة خلية من داعش لمساعدتهم فى عمل مهم، قائلاً إن المخابرات ستفرج عنه فى القريب العاجل.

وهو ما دفع محمد عز "عزام" للبوح لـ أبو عميرة بكل شىء ساعد أجهزة الأمن فى الوصول إلى بقية أفراد الخلية ومن ثم القبض عليهم.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.