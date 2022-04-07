شكرا لقرائتكم خبر عن ماكيير مسلسل "الاختيار 3": شرف لىّ المشاركة فى هذا العمل التاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مصطفى، ماكيير مسلسل "الاختيار 3"، إنه تعامل في وقت سابق مع المخرج بيتر ميمي، ويشكره على ثقته به للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، متابعا: "كلنا حاولنا نوصل الشكل لأفضل شئ بالمسلسل".

وأضاف أحمد مصطفى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، مع الإعلامية شافكي المنيري، أنه شاهد العديد من الفيديوهات والصور لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة بين عامي 2012 و 2013 لتجهيز الفنان ياسر جلال للشخصية.

وتابع: "الفنان ياسر جلال قالي اللي انت شايفه صح اعمله، في سبيل إن الشخصية تطلع مظبوطة، واشتغلت على كل التفاصيل وعملنا بروفة مرتين أو 3 لحد الصورة النهائية للشخصية، والمخرج بيتر ميمي شاف الصورة النهائية واعتمدها، وتجهيز الشخصية كانت تستغرق من نص ساعة إلى ساعة إلا ربع".

وفيما يتعلق بشخصية محمد مرسي: "عملنا الدقن كويس وركبناها صح بالشعرة، وكان عندنا مشكلة في الجبهة بوجه الفنان صبري فواز، ولكن عملنا عليها لحد ما ربنا وفقنا ووصلنا للصورة النهائية"، مشيرا إلى أن شخصية خيرت الشاطر التي يجسدها الفنان خالد الصاوي، أكثر شخصية واجه بها متاعب في تحضيرها، قائلا: "شرف ليا أشارك في عمل زي ده، لأنه عمل تاريخي".

وأكمل: "الفنان أحمد بدير ممثل كبير وعظيم وأول ما اشتغلنا قالي بحب شخصية المشير حسين طنطاوي جدا، وحابب أعمل الشخصية دي، ولم يستغرق تجهيزه وقتا طويل بسبب حبه لشخصية المشير طنطاوي".