تعرف على رأي ابن رحاب الجمل في تجسيدها أدوار الإغراء ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة رحاب الجمل، عن رأي نجلها في تجسيدها لأدوار الإغراء، وحقيقة حصوله على تعويض من مدرسته بعد تعرضه للتحرش اللفظي.

وقالت "رحاب،" ببرنامج "العرافة"، إن نجلها يعلم بطبيعة عملها، في الوسط الفني، ولا يرفض أن تقدم أدوار إغراء.

وعن رأيه في تقديمها مشاهد الإغراء في المسلسلات والأفلام، فأوضحت، أنه الآن في سن الرشد، ويعلم ما هي مهنة التمثيل، وليس عنده أي مشكلة من تقديمها مثل هذه الأدوار، قائلة: "ابني دخل مجال التمثيل وهو معندهوش مشكلة في أدوار الإغراء، لأنه عارف مهنتي، وهو على علم بذلك".

وعن شائعة التعويض من المدرسة، التي حصل عليه نجلها، بعد تعرضه لتحرش لفظي من أحد زملائه، قالت رحاب، إنها ذهبت إلى وزارة التربية والتعليم، لعمل تحقيق في الواقعة، لنقله من المدرسة، لكن هذا كان في بداية العام الدراسي، ولا يمكن نقله إلى مدرسة أخرى، وفقًا للوائح والقوانين.

وتابعت: "ابني تعرض للتحرش اللفظي، ونقلته من مدرسته إلى مدرسة تانية، وبسبب التحرش اللفظي لم يحدث أن رفعت شكوى لوزارة التربية والتعليم علشان يتم نقله، ولم أحصل على تعويض مثلما يقول البعض.

يذكر أن رحاب الجمل تشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل "توبة" بطولة عمرو سعد.

مسلسل "توبة" بطولة: عمرو سعد (توبة) ، ماجد المصري (سيد الأجنبي)، يوسف إسماعيل، أسماء أبو اليزيد (لقا)، صبا مبارك (إحسان)، محمد دياب (إبراهيم)، حسن أبو الروس، محمد لطفي (طرزان)، رحاب الجمل، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، والعمل تأليف ورشة كتابة "ملوك"، ومن إخراج أحمد صالح.