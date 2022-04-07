فن ومشاهير

إليكم موعد مناقشة العقوبات المحتملة على ويل سميث

0 نشر
mayssa kassab 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

الممثل ويل سميث

بعد الضجة التي سببها ويل سميث على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد صفعه كريس روك، أفاد خطاب من رئيس أكاديمية فنون وعلوم السينما اليوم الأربعاء بأن الأكاديمية قدمت موعد اجتماعها لمناقشة العقوبات المحتملة ضد الممثل ويل سميث يوم الجمعة.

وكان من المقرر في السابق مناقش المسألة في 18 أبريل نيسان.

يذكر أن الممثل والمغني الأميركي ويل سميث كان اعتذر عن صفعه وجه الممثل الكوميدي كريس روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الماضي.

وقال سميث عبر منشور على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، إن “سلوكه في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية كان غير مقبول ولا يغتفر”.

ورغم ذلك لم تهدأ عاصفة الانتقادات التي طالت سميث وسط مخاوف من تطورات جديدة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا