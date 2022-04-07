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شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 5 من مسلسل العائدون.. إحباط محاولة داعش تفجير دار القضاء العالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 5 من مسلسل العائدون تمكن القوات المصرية من إحباط محاولة تفجير تنظيم داعش لدار القضاء العالى، بعدما تمكنت "نادين" أمينة خليل من الوصول لـ محمد عز "عزام" عبر الكاميرات.
ثم تمكن فريق أمير كرارة "عمر" من الوصول إلى عزام والقبض عليه، ثم تمكنوا بعد ذلك من إحباط تفجير القنبلة فى الوقت المناسب.
كرارة
وكانت حلقة الأمس من مسلسل "العائدون" شهدت تطوراً كبيراً وذلك بعدما أخبر "سيف" أحمد الأحمد قائده فى تنظيم داعش، أن العملية التى يخططون للقيام بها فى مصر، تستهدف تفجير دار القضاء العالى، واصفا إياها بيد النظام الباطشة.
كما شهدت الحلقة محاولة أمير كرارة "عمر" ورجال المخابرات البحث عن مكان الشباب الذين قدموا من داعش إلى مصر، ورصدوا بالفعل عبر كاميراً فى وسط البلد صورة لـ محمد عز "عزام"، وهو ما أثار انتباههم إلى أن الهدف سيكون فى وسط البلد بكل تأكيد، لتبدأ عملية البحث بشكل أكبر عنه، وعن الشباب المتواجدين معه.