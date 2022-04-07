شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 5 من مسلسل العائدون.. إحباط محاولة داعش تفجير دار القضاء العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 5 من مسلسل العائدون تمكن القوات المصرية من إحباط محاولة تفجير تنظيم داعش لدار القضاء العالى، بعدما تمكنت "نادين" أمينة خليل من الوصول لـ محمد عز "عزام" عبر الكاميرات.

ثم تمكن فريق أمير كرارة "عمر" من الوصول إلى عزام والقبض عليه، ثم تمكنوا بعد ذلك من إحباط تفجير القنبلة فى الوقت المناسب.



كرارة