شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 5.. غضب من الإعلان الدستورى ورفض السيسى وتهديده بالاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 3" والتي تحمل اسم "الإعلان الدستورى" عن معاناة فاطمة (هيدى كريم) زوجة مصطفى خليفة (أحمد السقا) من مرض خطير وتخفى الأمر عن زوجها، وترفض عمل عملية لوجود احتمال الخروج منها فاقدة الذاكرة، فى حين يبدأ مروان (أحمد عز) في الإعجاب ببسمة (ميرنا نور الدين) ويذهب لمقابلتها ويطلب عزومتها على العشاء.

المشهد ينتقل إلى يوم 21 نوفمبر 2012 ومقابلة بين زكريا ومصطفى مروان، حيث يخبره زكريا بأنه عرف من مصادره بأن هناك إعلانا دستوريا سيتم إطلاقه غداً، به العديد من المواد التي من شأنها إشعال الأجواء، منها جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن، وأن رئيس الجمهورية هو الذى يعين النائب العام، ويؤكد زكريا أن الوضع سيكون خطيرا جدا لأن ذلك تنصيب للرئيس بأن يكون الحاكم بأمر الله، وأن رد الفعل سيكون عنيفا من الشعب.

يخرج الملايين في ميدان التحرير رافضين الإعلان الدستورى ومطالبات للرئيس مرسى بعدم إعادة سياسات مبارك، ويتابع الفريق أول عبد الفتاح السيسى المشهد ويطلب مقابلة الرئيس مرسى، ويذهب إلى قصر الاتحادية لمقابلته يوم 25 نوفمبر 2012، ويخبره بأن البلد ذاهبة إلى الانقسام بعد هذا الإعلان الدستورى المكمل.

وأكد السيسى أن الجيش لا يمكن أن يسمح بالانقسام، كما ستكون هناك حرب أهلية وهتخرب ومش هيفضل فيها حاجة للإخوان ولا غيرهم، ويؤكد له أنه كرئيس للجمهورية ومقاليد الحكم في يده وينصحه بعدم التسرع ولا بد أن تكون القرارات مدروسة حفاظا على الاستقرار، كما شدد على أن الإعلان الدستورى مرفوض من كل الفئات والموقف محتدم جدا بين الإخوان والثوار.

وأضاف السيسى في كلامه أن القوات المسلحة ضد حدوث فتنة وانقسام، وأن عدم الرضا في الشارع والأحزاب وحتى داخل مؤسسة الرئاسة، والدليل الاستقالات الجماعية، وشدد أن الأمور إذا تطورت أكثر الجيش لم يتسطع التدخل، ويخبره بأنه إذا كان غير موافق على كلامه فاستقالته ستكون أمامه بعد دقيقة واحدة، وتنتهى الحلقة بفيديو جيد لخيرت الشاطر يتحدث عن الجيش والشرطة والمحاكمات لكل قيادات الإخوان.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



مسلسل الاختيار 3



مسلسل الاختيار 3 الحلقة 5