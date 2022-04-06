شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تنشر صورا من كواليس مشهد العزاء فى "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة عائشة بن أحمد على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى صورا لها من مشهد العزاء فى مسلسلها "ملف سرى" الذى تنافس به فى دراما رمضان 2022، وذلك بعدما كشفت الحلقة الخامسة من المسلسل عن حزن كبير عاشته مريم (عائشة بن أحمد) بعد مقتل خطيبها شريف (محمود حجازى)، قبل أيام قليلة من موعد زفافهما، ولكنها ما زالت تبحث عن القاتل والدافع وراء تلك الجريمة.

وعلقت عائشة بن أحمد على الصور: "مريم فى أى لحظة ممكن تدخل حرب مع أهلها.. تفتكروا هتعرف مين اللى ورا قتل شريف؟"، ومن المقرر أن تكشف الحلقات المقبلة كيف ستتطور علاقتها بالقاضى يحيى (هانى سلامة) ورحلة بحثها عن القاتل.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.