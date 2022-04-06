شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يكتشف ثغرات بعقود زين ثابت فى سوتس بالعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل سوتس بالعربى استمرار المحامى آدم منصور "أحمد داود" فى تحقيق النجاحات فى مكتب المحاماة، وكسب ثقة فريدة "صبا مبارك" وزين ثابت "آسر ياسين"، وإقناعه لزين ثابت بتغيير المدير التنفيذى لمصنع اليخوت والاعتماد على المهندس هشام أقدم مهندس بالمصنع، لمنع إغلاق المصنع والاستغناء عن العمال، وذلك بعدما اكتشف ثغرة فى العقود التى كتبها زين.

كما قرر إنهاء علاقة الصداقة بصديقه مروان، بسبب استمراره فى العمل بتجارة المخدرات، وبمساعدة ليلى "تارا عماد" تمكن آدم من تنظيم حفل للمحامين لكونه المحامى الأحدث بينهما، كما بدأت مشاعر الإعجاب تنشأ بينهما.

ويشارك آسر ياسين وأحمد داود بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظى وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة فى الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 فى دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربينى وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.