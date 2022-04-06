شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سرى الحلقة 5.. هانى سلامة ينقذ عائشة بن أحمد من الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "ملف سرى" للنجم هاني سلامة بإطلاق النار على مريم المالكى "عائشة بن أحمد" من قبل أحد رجال يوسف المالكي "ماجد المصري"، ولكن كان المستشار يحيى "هاني سلامة" معها في نفس المكان بالصدفة، وهو الجراج وحاول مطاردة الشخص الذى لم يستطع أن يصيبها، وأنقذ يحيى حياتها.

يتوسل يوسف المالكي "ماجد المصري" لهارون المالكي "محسن محيى الدين" بأن يعيد له ابنته جودي "كارولين عزمي" فقام هارون بتهديده، ووعده أن جودي ستكون موجودة في منزله بعد ساعة.

وصل جثمان شريف المالكي لمنزل يوسف وكان يوسف وزوجته وابنته في حالة انهيار واتهمته زوجته "دينا" أنه السبب في ذلك، وتمنت أنه يموت بدلا من ابنه.

طلب يوسف المالكي "ماجد المصري" من مدير أعماله محمد محمود عبد العزيز أن يحمل جثة شريف في الفجر للجراج بمساعدة رجاله وذهب بها لعزبة عائلة المالكي، كي يستطيع فتح الخزنة والتي تفتح ببصمة يد شريف، عندما وصلوا للمكان لم يستطع أن يفتح الخزنة وعلم أنها قد سرقت، واعتذر لابنه شريف على فعلته، وبعد عودته أغمى عليه لبعض الوقت في حديقة المنزل وعندما استيقظ وجد خلفه ناجي "أحمد الرافعي"، فيسأله يوسف على الفور إذا كان له علاقة بموت ابنه ولكنه ينكر أي علاقة له، ويسأله عن البضاعة فيعترف له أنه كان يظن أنها موجودة في الخزنة لكنه اكتشف سرقة الخزنة، ويطلب منه مهلة يومين، فيهدده ناجى إن لم يأت بالبضاعة سيكون المقابل روح أي شخص من عائلته.

على جانب آخر يظهر محمد محمود عبد العزيز في منطقة عشوائية، ويخرج علاء مرسي من إحدي البلكونات وينادى عليه ليصعد ويتضح بعد ذلك أنه أبوه، وقام بإعطائه إحدى العلب ويطلب منه أن يسأل عليه دائما وليس في المصائب فقط.