شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 5.. مصطفى وزكريا ومروان يواصلون مأمورياتهم للوصول إلى الهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 3" الذى يتم عرضه على قناة ON وتحمل اسم "الإعلان الدستورى"، بحديث يدور بين زكريا يونس (كريم عبد العزيز) والعميد يسرى (محمد رياض) حول كيفية الوصول إلى التكفيرى كريم بديوي، خاصة بعد قتله لـ شعبان الذي كان ينقل معلومات الخلية إلى زكريا الذى بدروه يقرر تجنيد شخص آخر.

زكريا يونس يذهب إلى أسرة شعبان الذى قُتل على يد التكفيرى كريم بديدوى، لإيصال أموال لهم، ويعدهم بالبحث عن عمل لابن الراحل، إلا أن أشرف ابن الراحل يصر على العمل مع كريم صديق والده الذى وعده بتوفير عمل له فى إحدى الشركات.

أما مصطفى خليفة (أحمد السقا) فلم يصل إلى شيء بخصوص زوجة التكفيرى بعد زراعة كاميرات مراقبة في منزلها، حيث اكتشف أنها لا تتحدث في التليفون ولكن ترد من خلال الواتس آب بأكواد رقمية ليقرر السير وراء هذه الأكواد، ويذهب مصطفى لمقابلة عدد من الضباط الجدد في جهاز الأمن الحربى، ويعطيهم درسا في طبيعة العمل والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة عند المراقبة أو التحرى عن أي شخص مشكوك فيه، والتأكيد على أن التكنولوجيا ما هي إلا أداة.

مروان العدوى (أحمد عز) يبحث مع ضباط الجهاز في المعلومات التي وصلته عن شحنة السلاح الكبيرة التي يتحرى عنها قبل وصولها إلى البلد، وذلك بعدما تم رصد كونتير كبير فى أحد الموانئ به أسلحة خفيفة وثقيلة والمصدر أكد أن الأسلحة هي نفسها التى تم استخدامها في تفجير خط الغاز.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.