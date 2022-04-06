شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 5.. توفيق عبد الحميد يدخل دائرة الشك بسبب "نورهان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 5 من مسلسل "يوتيرن"، بطولة النجمة ريهام حجاج، بخوف "يارا" من أن يعرف زوجها "يوسف" أيمن القيسونى، بأمر حادث دهسها سيدة فى الطريق العام، ليس فقط لأنها جريمة قتل ولكن لأنها كانت فى السيارة مع خالد "كريم قاسم" فى شارع خالٍ، مما يزيد من شك زوجها حول وجود علاقة بينهما.



يوتيرن

تذهب يارا "ريهام حجاج" إلى زيارة أبيها توفيق عبد الحميد، وهنا يواجهها باتصالها بخالد "كريم قاسم" خلال زيارته له، ويسألها عن السبب، وأنها تكذب عليه على غير عاداتها.

وخلال زيارة يارا "ريهام حجاج" لأبيها توفيق عبد الحميد، تفاجأ بأن زوجها يوسف يطرق الباب، وهنا تفهم أنه جاء ليتأكد إن كانت موجودة عند أبيها أم لا، ويزداد الشعور بالشك فى نفس يوسف بعد ارتباك يارا أمامه خاصة أنها تخفى عليها أمر الحادث.

يتسقبل توفيق عبد الحميد العديد من المكالمات الهاتفية، من مها "نورهان" فيدخل الشك فى قلب زوجته صفاء الطوخى، وتطالبه بأن يرد على المكالمة وإلا سترد هى، وهنا ينفعل عليها توفيق عبد الحميد. وتشير الأحداث إلى زواج توفيق عبد الحميد على زوجته من نورهان.

يذهب هشام عاشور لرؤية ابنته، وذلك بعد انفصاله عن زوجته، وبعد 3 ساعات من الانتظار لا تأتى طليقته بالطفلة.