شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 5.. نيللى كريم تنفعل بسبب قانون الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بكاء "ميسون" هالة صدقى بعد حديثها عن اختفاء زوجها منذ أكثر من عام مع شقيقة زوجها، وذهبا إلى قسم الشرطة لمعرفة هل تم الوصول لأى معلومات ولكن الضابط أخبرها بأن لا توجد أى معلومات جديدة.

وواصلت "فاتن" نيللى كريم تحضير مستلزمات المدرسة والطعام لابنتيها، وكالعادة قامت بتوصيلهما للمدرسة ولكنها وجدت أنظار الأطفال والمدرسين تتجه إليها بشكل غير جيد بعد مشاجرة طليقها "سيف" شريف سلامة مع أحد المدرسين الذى طلب من طليقته الزواج.

وذهبت "فاتن" إلى مديرة المدرسة لتعتذر لها عما حدث من طليقها ولكنها أكدت لها بأنه لم يحدث شىء وأن هذه ليست المرة الأولى وحدثت كثيرا بسبب خلافات الأزواج مع بعضهما، والتى تنتهى بمشاكل ومشاجرات.

تحدث محامى "سيف" معه بسبب عدم دفعه المال للشخص الذى قام بتهكير الهاتف المحمول الخاص بطليقته "فاتن" نيللى كريم، لمعرفة المكالمات والرسائل التى تتلقاها والذى بسببها علم فكرة تقدم المدرس "سلامة" للزواج من طليقته، بعد أن اتصل بها وتحدث معها عن ذلك فى الهاتف.

وذهبت فاتن إلى دار الإفتاء لحاجتها لفتوى، وقابلت "الشيخ يحيى" محمد الشرنوبى، وطلبت منه فتوى تفيد نصا "هل ربنا قال إن المطلقة إذا تزوجت تسقط حضانة عيالها، ليخبرها بنعم ولكنها لم تتقبل الفتوى، وتحدت بأن الله سبحانه عادل ورحيم ولن يحرم أمّا من أولادها وغادرت.

وذهبت فاتن والمحامى شكيب إلى محكمة الأسرة، وكان فى استقبالها "شفيع" محمد التاجى للوقوف معها، وكانت القضية عن "الولاية التعليمية ودفع المصروفات المدرسية"، بعد أن سحب "سيف" ملف ابنتاه منها بحجة عجزه عن دفع المصروفات، لتعترض "فاتن" أم القاضى الذى يجسده خالد سرحان، واصفة بأن القانون ظالم وأنها تريد رفع قضية على قانون الأحوال الشخصية ليقرر القاضى حبسها 24 ساعة.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، ألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.