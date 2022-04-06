شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سرى الحلقة 5.. أحمد الرافعى يمهل ماجد المصرى آخر فرصة لعودة بضاعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 5 من مسلسل "ملف سري" للنجم هاني سلامة، الكثير من الأحداث إذ قام يوسف المالكي "ماجد المصري" بحمل جثة ابنه شريف "محمود حجازي" فجرا، وذهب بها لعزبة عائلة المالكي بمساعدة مدير أعماله محمد محمود عبد العزيز، كى يستطيع فتح الخزنة والتي تفتح ببصمة يد شريف.

وعندما وصلوا للمكان لم يستطع أن يفتح الخزنة وعلم أنها قد سرقت، واعتذر لابنه شريف على فعلته، وبعد عودته أغمى عليه لبعض الوقت في حديقة المنزل وعندما استيقظ وجد خلفه ناجي "أحمد الرافعي" فيسأله يوسف على الفور إذا كان له علاقة بموت ابنه ولكنه ينكر أي علاقة له، ويسأله عن البضاعة فيعترف له أنه كان يظن أنها موجودة في الخزنة، لكنه اكتشف سرقة الخزنة ويطلب منه مهلة يومين، فيهدده ناجي إن لم تأت البضاعة سيكون المقابل روح أي شخص من عائلته.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.