شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 5.. انسحابات من لجنة الدستور ومرسى يتجاهل تنصيب البابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 3" على قناة ON والتى تحمل اسم "الإعلان الدستورى" بحديث مجموعة من الشباب على القهوة على حال البلد والإعلان الدستورى، وهم ياسين أحمد السقا وملك بدوي وجيهان خيري، في حيث يتواجد في الخارج الضابط مروان العدوى (أحمد عز)، ويحاول التعرف على شاب منهم عند سيارته، حيث يريد معرفة هل هؤلاء الشباب يعملون وسط أجندة معينة أو ليس لهم أى انتماءات.

المشهد ينتقل داخل قصر الاتحادية ويظهر محمد مرسى في حالة غضب بسبب تعطيل الانتهاء من تعديلات الدستور وانسحاب أكثر من فصيل من لجنة الدستور ومنهم حزب النور السلفى، ويصر مرسى على الانتهاء من الدستور الليلة، فيما تنتقل الصورة إلى احتفال الأقباط بتنصيب البابا الجديد، وغياب مرسى عن الحضور، وأرسل مبعوثا بدلاً منه.

موريس (نور محمود) وإيرين (سمر مرسى) الزوجان المسيحيان غاصبان من تجاهل مرسى من حضور حفل تنصيب البابا، وتصر إيرين على الهجرة وتطلب من زوجها السعى أكثر في هذا الأمر، خوفاً من اضطهاد الإخوان لهم وسط التجاهل الكبير للأقباط منذ توليهم الحكم، كما تؤكد لزوجها أنها لن تلد فى مصر.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.