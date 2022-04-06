شكرا لقرائتكم خبر عن لما اتدلع أخنف.. ياسمين وكريم عبد العزيز يقلدان "سكينة وعبد العال" بفيديو طريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد، كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز، عن فيديو جمعها مع النجم كريم محمود عبد العزيز، وهما يتقمصان شخصية "سكينة وعبد العال"، ضمن أحداث المسرحية الكوميدية "ريا وسكينة"، التى قام ببطولتها شادية وسهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير.

ونشرت ياسمين، الفيديو عبر حسابها على تيك توك وانستجرام، صحبته بتعليق: "حبيت التيك توك أوي".

وسبق وكشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن فيديو جديد لها من خلال حساب انستجرام الخاص بها، ظهرت فيه برفقة النجم كريم محمود عبد العزيز هما يؤديان دورى سهير البابلي وأحمد بدير في لقطة طريفة من مسرحية "ريا وسكينة" على تيك توك، وحصدت تفاعلا كبيرا، خاصة وأن النجمين يتمتعان بخفة ظل لافتة.

أصبح الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، واحدًا من المميزين في عالم الفيديوهات القصيرة والـ"تيك توك"، خلال الفترة الماضية، حيث تألق مع الفنان سليمان عيد في أكثر من مناسبة بفيديوهات "تيك توك"، لاقت انتشارا كبيرا، وأيضا فيديوهات كوميدية مع كل من شقيقه محمد محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن وهشام ماجد وغيرهم، ومؤخرا ظهر مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وقدم معها فيديو كوميدى بنفس الطريقة التي اشتهر بها.







